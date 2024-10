스타얼라이언스 경영진 “최적화된 고객 경험 제공”

프랑코 부사장 등 핵심 경영진 임명

레나토 라모스(왼쪽부터) 전략담당 부사장과 가야테리 실바쿠머 인사문화담당 부사장, 암바르 프랑코 고객경험담당 부사장, 테오 파나지오툴리아스 스타얼라이언스 CEO, 뤽 라쇼아 디지털기술담당 부사장이 기념 촬영을 하고 있다. [스타얼라이언스 제공]

아시아나항공이 속한 세계 최대의 글로벌 항공 동맹체인 스타얼라이언스는 회원사 고객들에게 보다 최적화된 고객 경험을 제공하기 위한 전략 강화의 일환으로 핵심 경영진을 새롭게 임명했다고 28일 밝혔다.

고객 경험 담당 부사장으로 합류하는 암바르 프랑코는 스타얼라이언스의 전반적인 고객 서비스 개선을 위해 고객의 예약, 공항 이용, 회원사 간 환승뿐 아니라 여행 후 고객 충성도 관리까지 아우르는 프로젝트를 주도적으로 진행할 예정이다.

암바르 프랑코 부사장은 최근까지 만다린 오리엔탈 호텔 그룹에서 고객 경험 분야를 담당하며 여행 업계에서 폭넓은 전문성을 쌓아왔다.

디지털 기술 담당 부사장으로 임명되는 뤽 라쇼아는 IT 아키텍처, 운영 및 보안을 책임지며, 고객 경험 개선 및 관리를 위한 IT 지원을 총괄한다. 뤽 라쇼아 부사장은 아마데우스와 세이버 같은 주요 여행 IT 솔루션 제공 업체에서 임원직을 수행한 바 있다.

전략 담당 부사장으로 임명되는 레나토 라모스는 스타얼라이언스의 전략적 프로젝트와 사업기획 및 부서 간 협업을 이끌 예정이다. 인사 문화 담당 부사장으로 임명되는 가야테리 실바쿠머는 스타얼라이언스의 인적 자원을 관리하며 조직 문화 향상에 중점을 둘 계획이다. 가야테리 실바쿠머 부사장은 맥켄 월드그룹, 봄바르디에, 롤스로이스 등 다양한 업계에서 인사 분야의 주요한 역할을 맡아온 경험이 있다. 서재근 기자

likehyo85@heraldcorp.com