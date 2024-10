e&, PPF 텔레콤의 지배 지분을 인수하는 작업을 완료하여 중동부 유럽을 커버하는 포트폴리오 다각화

아부다비, 아랍에미리트, 2024년 10월 25일 /PRNewswire/ -- e&와 PPF 그룹("PPF")은 e&이 불가리아, 헝가리, 세르비아, 슬로바키아에 걸쳐 활동하는 PPF 텔레콤 그룹("PPF 텔레콤") 산하 서비스 및 인프라 기업들의 지분(50% + 경제적 지분 1주) 인수를 통해 자신들의 랜드마크적인 파트너십 작업을 성공적으로 완료했다고 오늘 발표했다. 이번 인수는 38개국으로 자신의 사업 지역을 다각화하고 확대하는 e&의 지속적이고 야심에 찬 전 세계 사업 확장 계획의 중요한 성취를 의미한다.

e& and PPF Telecom Group are now together in Central and Eastern Europe