인디애나폴리스 동물원, 멸종 위기에 처한 파란목 힐스타 벌새를 구하기 위해 100만 달러 지원

멸종 위기에 처한 벌새가 새로 발견되었다

인디애나폴리스, 2024년 10월 26일 /PRNewswire/ -- 인디애나폴리스 동물원은 새로 발견된 벌새를 멸종 위기에서 구하기 위해 에콰도르 환경 보호 단체 푼다시온 호코토코 (Fundación Jocotoco)에 100만 달러의 보조금을 지원했다.

Photo of the Blue-throated Hillstar perched on a Chuquiragua bush. Photo provided by Fundación Jocotoco; Photo credit: James Muchmore. (PRNewsFoto/Indianapolis Zoo)