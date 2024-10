바레인, 11월에 제2회 게이트웨이 걸프 포럼 개최

초청받은 사람만 참석 가능한 이 포럼은 그 주제인 '빠르게 변화하는 지역에 투자하라'를 공개하면서 전 세계에서 가장 강력한 경제 대국들의 장관들과 비즈니스 리더들을 환영한다

마나마, 바레인, 2024년 10월 25일 /PRNewswire/ -- 바레인은 2024년 11월 3일과 11월 4일로 예정된 제2회 게이트웨이 걸프 포럼을 바레인 베이 포시즌스 호텔에서 개최할 준비를 하고 있다. '빠르게 변화하는 지역에 대한 투자하라'라는 시의적절하고 중요한 주제로 열리는 이 제2회 포럼은 미국, 유럽, 아시아, 걸프협력회의(GCC)와 그 밖의 주요 시장에서 모인 250명의 최고의 장관급 및 고위 관리, 기업 최고 경영진, 주요 투자자들의 친밀하고 높은 수준의 모임을 환영한다.

