Xinhua Silk Road: 샤오산, 현대화 추진 속 고품질 개발 노력 강화

베이징 2024년 10월 25일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 저장성 항저우에 위치한 샤오산구는 수준 높은 발전을 통해 새로운 성과를 달성한다는 목표로 최근 몇 년 간 혁신에 집중하고 새로운 품질 생산력을 구축함으로써 산업 발전과 도시화를 꾸준히 도모해왔다.



Photo shows a Latin American media visiting group visited the Vision Valley of China in Xiaoshan District, Hangzhou, east China's Zhejiang Province on September 22, 2024.