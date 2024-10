CATL, Freevoy 슈퍼 하이브리드 배터리 공개

-- 지속가능한 주행의 새로운 시대 예고

베이징 2024년 10월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계 최대 배터리 제조사인 CATL이 10월 24일 세계 최초로 400km 이상의 순수 전기 주행거리와 4C 초고속 충전을 달성한 하이브리드 자동차 배터리 'Freevoy 슈퍼 하이브리드 배터리'를 출시하며 고용량 EREV(Extend Range Electrified Vehicle) 및 PHEV(Put-in Hybrid Electric Vehicle) 배터리의 새로운 시대를 예고했다.



CATL Freevoy Super Hybrid Battery provides over 280 kilometers of range on 10 minutes of charging