신왕다 에너지, 4분기 BNEF 에너지 스토리지 티어 1에 등재

선전, 중국 2024년 10월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 종합 에너지 스토리지 솔루션 제공업체인 신왕다 에너지(Sunwoda Energy)[http://www.sunwodaenergy.com/ ]가 2024년 4분기 신재생 에너지 시장 마켓•트렌드 리서치사인 BNEF(Bloomberg New Energy Finance)의 에너지 스토리지 티어 1(Energy Storage Tier 1)에 등재됐다. BNEF 티어 1 리스트는 혁신, 시장 영향력, 재무 안정성, 프로젝트 성공에 대한 엄격한 기준을 바탕으로 실시하는 신뢰할 수 있는 업계 조사로 인해 전 세계적으로 인정받고 있다. 신뢰할 수 있는 에너지 스토리지 제품, 안정적인 글로벌 프로젝트, 탄탄한 재무 기반을 인정받은 신왕다 에너지는 글로벌 제조업체 사이에서 두각을 나타내며 믿을 수 있는 에너지 파트너로서의 위상을 공고히 하고 있다.



Sunwoda Energy Secures a Spot on the BNEF Energy Storage Tier 1 List for Q4 2024