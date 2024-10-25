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[속보] 우크라 "북한군 27∼28일 전투지역 투입 예상"
2024.10.25 19:11
[헤럴드경제=최원혁 기자] 우크라 "북한군 27∼28일 전투지역 투입 예상"
choigo@heraldcorp.com
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