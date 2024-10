LG CNS, ‘퍼펙트윈 ERP 에디션’ 미국 이어 일본 시장 ‘정조준’

오류 방지 시스템 퍼펙트윈 ERP 에디션, 일본서 선봬

지난 6월 미국 박람회서 선보인 후 두 번째 해외 공략

LG CNS 퍼펙트윈 전문가들이 ‘일본 IT 전시회(Japan IT Week)’에서 ‘퍼펙트윈 ERP 에디션’과 ‘퍼펙트윈’을 소개하고 있다. [LG CNS 제공]

[헤럴드경제=이영기 기자] LG CNS는 실거래 데이터 기반의 자동 검증 솔루션 ‘퍼펙트윈 ERP(전사자원관리) 에디션’을 일본 시장에도 선보인다고 24일 밝혔다. 미국에 이은 두 번째 글로벌 시장 진출이다.

LG CNS는 지난 23일부터 3일간 일본 치바현 마쿠하리 멧세에서 진행되는 일본 최대 규모 IT 전시회인 ‘일본 IT 추계 전시회(Japan IT Week Autumn)’에 전시부스를 마련해 퍼펙트윈 ERP 에디션을 소개했다.

LG CNS는 일본 시장에서 ‘퍼펙트윈 ERP 에디션’과 ‘퍼펙트윈’을 모두 제공할 계획이다. LG CNS는 전시회 참가 외에도 일본 시장 내 ‘퍼펙트윈’ 솔루션 라인업 공급 확대를 위해 일본 IT기업과 파트너십을 강화하고 있다.

지난 16일 LG CNS는 일본 IT기업 바르테스(VALTES)와 파트너십을 체결했다. LG CNS는 바르테스의 현지 네트워크와 사업 노하우를 통해 일본 시장에서 퍼펙트윈 사업을 확장해 나갈 예정이다. 바르테스는 일본 시장에서 소프트웨어 품질 향상을 위한 테스트 서비스를 주력으로 제공하는 IT기업이다.

LG CNS는 바르테스 외에도 씨이씨커스터머서비스, 와이드텍 등을 포함한 총 7개의 일본 현지 IT기업과 파트너십을 맺으며 일본 사업 확대에 집중하고 있다.

LG CNS가 최근 신규 출시한 퍼펙트윈 ERP 에디션은 실거래 데이터 기반의 자동 검증 솔루션이다. 시스템 개통 이후에 생기는 서비스 지연 사태 방지를 목적으로, 오류를 확인하는 시스템을 검증한다.

LG CNS는 기존의 퍼펙트윈을 SAP ERP 시스템에 특화해 개발했다. 이를 위해 SAP와 전략적 파트너십도 체결했다. SAP ECC를 이용하는 고객이 SAP S/4HANA로 전환할 때 퍼펙트윈 ERP 에디션을 이용하면, 결함발생률 제로에 가까운 ERP 시스템을 사용할 수 있다.

LG CNS는 더욱 강력해진 퍼펙트윈으로 일본 시장을 정조준한다는 계획이다. 올 4월 LG CNS는 도쿄 빅사이트에서 개최된 ‘춘계 IT 전시회(2024 IT Week Spring)’에서 퍼펙트윈을 선보이며 잠재고객을 발굴하기도 했다.

배민 LG CNS 보안·솔루션사업부장(상무)은 “올 들어 봄과 가을에 각각 개최된 ‘Japan IT Week’에서 퍼펙트윈 솔루션 라인업을 선보이면서 일본 시장에서의 사업 가능성을 확인할 수 있었다”며 “일본 고객들도 퍼펙트윈 ERP 에디션을 통해 더욱 안정적으로 SAP ERP 시스템을 전환할 수 있도록 차별적 고객가치를 제공하겠다”고 말했다.

