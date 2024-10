엠앤엠즈(M&M'S®)와 케이트 스페이드 뉴욕, 사상 최초로 캔디에서 영감을 받은 캡슐 컬렉션을 공동으로 출시

이번 협업은 캔디와 패션의 세계를 연결하기 위해 두 개의 아이코닉한 브랜드를 한데 모아 올 성탄 시즌에 모두가 좋아하는 간식에 대한 독특한 해석을 제공한다

시카고, 2024년 10월 24일 /PRNewswire/ -- 마즈(Mars)의 자랑스러운 일원인 엠앤엠즈(M&M'S®)와 세계적인 라이프스타일 브랜드 케이트 스페이드 뉴욕(kate spade new york)이 올 성탄 시즌에 전 세계에 출시될 캔디 주제의 핸드백, 주얼리, 액세서리 한정판 컬렉션을 공개했다.

The M&M’S x kate spade new york Capsule Collection infuses the M&M’S iconic packaging and colorful candy shells with the distinctive kate spade new york design and superior craftsmanship to offer colorful fun through one-of-a-kind pieces.