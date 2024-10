슈워츠코프 프로페셔널, 트레이시 커닝햄을 컬러 및 테크닉 담당 미국 크리에이티브 디렉터에 제이콥 슈워츠를 미국 헤어 컬러 트렌드 홍보 대사에 선임

슈워츠코프 프로페셔널이 셀럽 컬러리스트 프로그램을 확대하면서 헤어 업계의 거물들이 힘을 합친다

로스앤젤레스, 2024년 10월 23일 /PRNewswire/ -- 1898년부터 사랑받아온 헤어 업계 선구자 슈워츠코프 프로페셔널(Schwarzkopf Professional)이 오늘 헐리우드에서 가장 인기 있는 컬러리스트들을 위한 컬러 브랜드라는 위상을 더욱 굳히는 역사적인 협업을 발표한다. 탁월한 헤어 컬러 혁신으로 유명한 슈워츠코프 프로페셔널은 미국 헤어 컬러 트렌드 홍보 대사로 셀럽 헤어 컬러리스트 제이콥 슈워츠(Jacob Schwartz)를, 비벌리힐스 메체 살롱(Mèche Salon)의 공동 소유주 트레이시 커닝햄(Tracey Cunningham)을 컬러 및 테크닉 담당 미국 크리에이티브 디렉터에 선임했다고 발표한다. 전 세계적으로 인정받는 본 브랜드는 이 전략적 발표를 통해 북미 입지를 유기적으로 계속 강화하고, 전국적인 트렌드를 주도하며, 헐리우드 최고의 스타들에게 사용되는 테크닉을 활용할 수 있는 역량을 전국의 헤어 컬러리스트들에게 제공할 수 있게 되었다.

Jacob Schwartz, Schwarzkopf Professional U.S. Hair Color Trend Ambassador and Tracey Cunningham, Schwarzkopf Professional U.S. Creative Director of Color and Technique