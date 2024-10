24 글로벌 기술 매치메이킹 이벤트, 18일 대만서 개최

-- 대만 이노테크 엑스포 기간 중 개최되며 산업 업그레이드 면에서 대만의 중추적 역할 강조

타이베이 2024년 10월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계화와 디지털 전환의 시대에는 혁신과 산업 성장을 주도하기 위해 분야 간 협업의 중요성이 커지고 있다. 이런 가운데 생성형 인공지능(generative AI), 5G/6G, 산업용 사물인터넷(IoT), 정밀 의료와 같은 새로운 기술은 산업 업그레이드를 가속화하고 글로벌 공급망을 재편하고 있다.



Liang-Tung Chen, Deputy Director of the Industrial Development Administration, Ministry of Economic Affairs (center), along with all the guests at the 2024 Global Technology Matchmaking Event.