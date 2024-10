테킬라 에네미고, 풀럼 풋볼 클럽과 장기 파트너십을 맺고 테킬라 최초로 잉글랜드 프리미어 리그 팀을 파트너로 삼는다고 발표

테킬라 에네미고는 풀럼 풋볼 클럽과의 역사적인 파트너십을 통해 잉글랜드 프리미어 리그 팀 최초의 테킬라 파트너이자 풀럼 풋볼 클럽과 풀럼 피어의 공식 테킬라가 되었다.

런던, 2024년 10월 23일 /PRNewswire/ -- 명품 테킬라 브랜드 테킬라 에네미고(Tequila Enemigo)가 잉글랜드 프리미어 리그 팀 최초의 테킬라 파트너로 역사적인 지명을 발표하며 동사의 전 세계 사업 확장을 이어가고 있다. 이 브랜드는 풀럼 풋볼 클럽(Fulham Football Club)과 새로 착공한 풀럼 피어(Fulham Pier) 프로젝트와의 전략적 장기 파트너십을 통해 동 클럽의 공식 파트너 및 공식 테킬라 파트너로 지정되어 테킬라 에네미고를 동 클럽의 연중 프로그램에 들어간다. 이 브랜드는 크레이븐 코티지의 호스피탤리티 공간과 경기일에 리버사이드 마켓 안에서 제공되는 유일한 테킬라가 되었다.

테킬라 에네미고의 공동 설립자 로빈 클로프(Robin Clough)는 "우리가 잉글랜드 프리미어 리그 팀 최초의 테킬라 파트너로 지명되었음을 발표하는 것은 중요한 순간이며, 그 팀이 풀럼이 된다는 것은 매우 특별한 일"이라고 말했다.

테킬라 에네미고 공동 설립자 맥스 데이비스-길버트(Max Davies-Gilbert)는 "우리는 풀럼의 뛰어난 팬들에 진정한 명품 경험을 선사할 것이며 파트너십 기간 동안 즐거운 순간을 더 많이 갖게 될 것"이라면서 "우리의 야망은 앞으로도 수년 동안 수상 경력에 빛나는 우리 테킬라를 풀럼 팬들에게 계속 제공하여 리버사이드 마켓의 우리 에네미고 바 칵테일을 통해 풀럼의 승리를 위해 즐겁게 참여하며 당연히 건배할 수 있는 방법을 찾는 것"이라고 덧붙였다.

풀럼 풋볼 클럽 영업 담당 디렉터 존 돈-캐롤리스(Jon Don-Carolis)는 "여러 상을 수상한 데킬라 에네미고와 풀럼 풋볼 클럽, 풀럼 피어의 선도적인 파트너십을 발표하게 되어 영광이다.

팬들은 경기일 크레이븐 코티지에서 진정한 에네미고 스타일로 흐르는 골을 호화롭게 건배할 수 있으며, 풀럼 피어 방문객들은 리버사이드 마켓의 에네미고 바에서 템즈강의 눈부신 전망을 만끽하며 감각적인 칵테일을 즐길 수 있다"면서

"또한 에네미고는 풀럼 피어 공연장에서 연중 행해지는 공연과 행사들을 통해 멕시코의 진정한 감성을 제공하게 될 것"이라고 말했다.

테킬라 에네미고 브랜드의 뿌리에 걸맞게 풀럼 풋볼 클럽에서 이 브랜드와의 사이에서 이루어지는 모든 상호 작용은 현장에 있는 에네미고 디스플레이부터 넓게는 동 클럽과 풀럼 피어가 개최하는 이벤트와 체험 전반에 걸친 에네미고 스탁바와 독점 메뉴에 이르기까지 멕시코 명품의 진정한 감성을 선사한다. 테킬라 에네미고는 풀럼을 경험하는 필수적인 부분이 될 것이며, 경기장 곳곳에 브랜드 로고가 전시되고 크레이븐 코티지 전체에서 독점적인 경기일 칵테일이 제공된다.

팬들은 시즌 내내 테킬라 에네미고 브랜드 바에서 독점 시음 세트와 칵테일을 통해 명품 테킬라 에네미고 체험을 즐길 수 있다. 리버사이드 마켓의 새롭고 영구적인 시설인 이 바는 경기일에 제공되는 혁신적인 칵테일 메뉴와 함께 템즈강 최고의 전경을 바라볼 수 있으며, 2025년 1월부터 연중 개장함으로써 경기일과 그 이후에도 에네미고 체험을 제공한다.

2017년에 출시된 테킬라 에네미고는 전 세계에서 가장 유명한 테킬라 중 하나로서, 다른 브랜드와의 차별화와 품질에 대한 끊임없는 집중을 통해 전 세계 주류 생태계를 혁신하고 있다. 이 브랜드가 세계화되는 동안 기대를 뛰어넘겠다는 그들의 야망은 여전히 가장 중요하며, 전 세계 최고의 도시들에서 자신들의 입지를 더욱 공고히 하고 있다. 동 브랜드가 미국과 멕시코에서 갖고 있는 강력한 발판 위에 올해 초 아랍에미리트와 유럽 전역에 출시된 것은 여러 대륙으로 확장하기 위한 전략적 발걸음을 의미한다.

더블 골드 어워드 15회 수상, 올해의 테킬라 어워드 5회 수상, 토탈 어워드를 60회 수상한 테킬라 에네미고는 한 모금 마실 때마다 형언할 수 없는 경험을 선사하면서 시장 내 입지를 강화해 왔다.

테킬라 에네미고

테킬라 에네미고는 멕시코 할리스코 중심부에서 제작된 수상 경력에 빛나는 주류를 통해 최고급 데킬라의 세계를 재정의하고 있다. 2017년 이 브랜드를 탄생시킨 로빈 클로프, 세바스찬 곤잘레스(Sebastian Gonzalez), 맥스 데이비스-길버트 이 세 사람은 프리미엄 데킬라의 현주소를 바꾸기 위해 나섰다. 100% 최고급 블루 웨버 아가베와 볼칸 데 테킬라의 미네랄이 풍부한 정수로 만들었으며, 전통적인 멕시코 장인 정신과 유럽 명품을 결합한 에네미고는 60개 이상의 글로벌 어워드를 통해 국제적인 찬사를 받았다. 2023년 미국 최대의 명품 기업 중 하나인 마달룩스 그룹(MadaLuxe Group)에 인수된 것을 포함한 이 브랜드의 놀라운 모멘텀은 멕시코시티에서 런던, 뉴욕, 두바이, 로스앤젤레스, 밀라노에 이르기까지 전 세계 최고의 도시들에서 그 입지를 확보해 왔으며 새로운 업계 표준을 세우는 세련되고 첨가물이 전혀 없는 경험을 제공한다.

에네미고 블랑코 55, 아네호 크리스탈리노 89, 엑스트라 아네호 00 등 수상 경력에 빛나는 테킬라 에네미고의 주류는 이제 크레이븐 코티지와 풀럼 피어의 모든 바에서 구매할 수 있으며, 리버사이드 중앙 지상층에 전용 에네미고 칵테일 바가 있다.

언론사 연락처: Enemigo@the5thcolumnpr.com

In a historic partnership with Fulham Football Club, Tequila Enemigo becomes the first ever Tequila partner of an English Premier League team, and the Official Tequila of Fulham Football Club and Fulham Pier.