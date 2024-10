Xinhua Silk Road: 금융가포럼연례회의, 금융협력 및 개발기회 조명

베이징, 2024년 10월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- '신뢰와 확신 - 금융 개방 촉진을 위한 공동 노력, 경제적 안정과 성장을 위한 협력(Trust and Confidence - Work Together to Promote Financial Openness, Cooperate for Shared Economic Stability and Growth)'이라는 주제로 2024 금융가포럼연례회의(Annual Conference of Financial Street Forum 2024)가 일요일에 폐막했다.



Photo shows the exterior scene of the venue of the Annual Conference of Financial Street Forum 2024 held in Beijing on October 18, 2024.

행사 기간 동안 중국과 외국 참가자들은 상호 신뢰를 강화하고 상생 협력을 심화하며 발전 기회를 공유하기 위해 현재 경제 및 금융 현안에 대해 심도 있는 토론을 진행했다.

올해 행사에서 많은 외국 기관이 중국에 대한 투자를 더욱 촉진하겠다는 의지를 표명했다.

DWS 그룹의 마르쿠스 코블러(Markus Kobler) 최고재무책임자(CFO) 겸 이사회 멤버는 중국과 독일 모두 고령화와 같은 사회적 문제에 직면해 있다며 "양측은 개방된 금융시장을 구축하고, 양자 투자를 확대하며, 금융 및 자산 관리 협력을 강화하고, 녹색 기술 및 운송 자동화와 같은 전략적 신흥 산업을 공동으로 개발하여 상생 결과를 달성해야 한다"고 말했다.

중국 중소기업발전촉진센터(China Centre for Promotion of SME Development)의 웡치웬(Weng Qiwen) 소장은 실물 경제에 대한 금융 부문의 역할을 강화하는 방법에 대해 언급하며 새로운 산업 혁명은 금융 혁신과 금융 개혁을 일치시켜야 한다고 말했다.

웡 소장에 따르면, 자본 시장의 '장인 정신'을 함양하고 새로운 품질의 생산력 개발을 촉진하기 위해 장기 자본을 금융 시장에 투입하는 것이 필요하다.

새로운 기술, 새로운 응용 및 새로운 위험과 관련된 현재의 금융 과제에 대해 국가금융개발연구원(National Institution for Finance & Development)의 리양(Li Yang) 원장은 올바른 금융 기능이 금융 위험을 예방하는 기초라고 믿는다.

리 원장은 기능성과 수익성의 관계를 더욱 균형 있게 맞추고, 금융 억압 해제와 과도한 금융화 방지 간 관계를 처리하며, 유통 비용과 금융 비용을 지속적으로 줄이고, 국가 경제의 다양한 자금 조달 요구를 충족하기 위해 더 큰 노력을 기울여야 한다고 말했다.

원본 링크 : https://en.imsilkroad.com/p/342711.html

출처: Xinhua Silk Road