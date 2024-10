일리, 2024년 IDF 세계낙농연차총회에서 IDF 낙농 혁신상 수상

파리 2024년 10월 22일 /PRNewswire/ -- '미래를 위한 낙농 – 지속 가능한 세상을 향한 자랑스러운 헌신(Dairy for the Future – Proudly committed to a sustainable world)'이라는 주제로 2024년 IDF 세계낙농연차총회(IDF World Dairy Summit 2024)가 10월 15일부터 18일까지 프랑스 파리에서 개최됐다. 이 총회에는 전 세계 낙농업계의 비즈니스 리더, 전문가, 학자, 단체 대표들이 한자리에 모여 혁신과 지속 가능성을 향한 길을 모색했다.



Dairy Innovation Awards 2024 Ceremony

이번 총회에서 일리 그룹(Yili Group)의 류춘시(Liu Chunxi) 사장은 제1회 지속가능성에 관한 낙농 리더스 포럼(Dairy Leaders' Forum)에 연사로 초청되어 전 세계 유제품 전문가들과 함께 '지속가능성에 관한 파리 낙농 선언(Paris Dairy Declaration on Sustainability)'에 서명하는 모습을 지켜봤다. 일리는 또한 IDF 이사회와 기술 본회의, 총회의 다른 주요 부분에도 초청받았다. 10월 18일에 공식적으로 발표된 IDF 낙농 혁신상(Dairy Innovation Awards) 시상식에서 일리는 '신제품 개발 – 인간 영양 부문 혁신상'을 수상했다.

제1회 지속 가능성에 관한 낙농 리더스 포럼

IDF WDS 2024는 SIAL 파리와 협력하여 제1회 지속 가능성에 관한 낙농 리더스 포럼을 개최했다. 연설에서 류 회장은 일리의 지속 가능한 모범 사례를 공유했다. 그는 "인간의 건강 및 자연환경과의 밀접한 관계를 감안할 때 낙농업의 지속 가능성은 미래 발전에 중요할 뿐만 아니라 지속 가능한 발전을 위한 글로벌 노력을 진전시키는 데 중요한 역할을 한다"며 "일리는 모든 이해관계자와의 협력을 강화하고, 산업적 장점을 모아 더 친환경적이고 지속 가능한 미래를 공동으로 만들어갈 준비가 되어 있다"고 말했다.



Liu Chunxi, Executive President of Yili Group, addressed the forum

업계 리더와 전 세계 대표들이 지켜보는 가운데 선언문이 공식 서명되었고, 지속 가능한 발전에 대한 전 세계 낙농업계의 강력한 의지를 알렸다.

IDF 낙농 혁신상

총회 기간 동안 전 세계의 이목을 집중시킨 IDF 낙농 혁신상은 업계에서 가장 영향력 있고 권위 있는 상 중 하나로 알려져 있다. 일리는 4개 부문에 후보로 오르며 글로벌 동종 업체들을 제치고 다시 한번 IDF 낙농 혁신상을 수상했다.

일리의 제품 및 프로젝트 중에서, Satine Active Lactoferrin Organic Pure Milk는 신제품 개발 혁신 부문, Yiniu Youzhi APP은 지속 가능한 농업 관행 혁신 부문, Cute Star Formula가 시작한 스포츠 마케팅은 마케팅 및 커뮤니케이션 혁신 부문, 친환경 및 저탄소 에너지 관리 프로젝트는 기후 행동 혁신 부문 최종 후보에 올랐다.

일리 제품, 세계 무대에서 빛을 발하다

일리 그룹은 아시아 유제품 기업 중 유일하게 이번 총회에 참가해 액상 우유, 분유, 요거트, 치즈, 아이스크림 제품을 선보였다.

일리 그룹의 사업 주축인 액상 우유 사업부는 표백 코팅을 하지 않아 종이 펄프 본연의 색을 살리고 잉크 사용을 크게 줄인 Satine Green 및 저탄소 순 우유 등 업계 선구적인 제품을 선보였다.

일리는 세계에서 가장 신뢰받는 글로벌 건강식품 공급업체라는 기업 비전을 바탕으로, 소비자 수요를 충족하고 혁신과 지속가능성을 가속화하여 글로벌 유제품 산업의 발전에 더욱 기여할 계획이다.