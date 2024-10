아부다비, MIPCOM 2024에서 35% 이상부터 시작하는 새로운 캐시백 리베이트 정책 발표

아부다비, 아랍에미리트, 2024년 10월 22일 /PRNewswire/ -- 아부다비의 크리에이티브미디어개발원(CMA) 산하 아부다비영화위원회(ADFC)는 오늘 영화와 TV 제작 산업을 지속적으로 성장, 강화하고 전략적 투자를 유치하기 위한 핵심적인 발전 정책을 발표했다.

멀티미디어 배포 자료 보기:

https://www.multivu.com/abu_dhabi/9298551-en-new-cashback-rebate-film-industry-mipcom-2024

ADFC는 2025년 1월 1일부터 신청하는 적격 제작사들에게 주는 리베이트를 현재의 30%에서 35% 이상으로 인상한다. ADFC는 이번 업데이트를 통해 할리우드, 볼리우드와 아랍권의 제작사들을 추가로 확보할 수 있게 되었다.

모하메드 도베이(Mohamed Dobay) 크리에이티브미디어개발원 원장 대행은 "우리는 리베이트를 제공한 최초의 여행지이자 입증된 실적을 보유한 선도적인 지역이라는 점을 자랑스럽게 생각한다"면서 "이 번에 인상된 현금 리베이트 지원을 통해 우리는 전 세계의 국제적인 제작자와 감독들을 계속 유치하고, 전 세계와 지역의 영화와 TV 제작 산업 최고의 목적지로 자리매김할 수 있을 것이다. 블록버스터 작품 제작의 촬영 작업을 유치하면 운송, 물류와 숙박을 통해 지역 경제에 크게 기여할 뿐만 아니라 이 목적지를 쇼케이스하는 최고의 기회를 제공하여 결과적으로 관광을 포함한 여러 분야에 기여하게 될 것"이라고 말했다.

아부다비영화위원회 사미르 알 자베리(Sameer Al Jaberi) 위원장은 "2013년 우리가 리베이트 제도를 채택한 이래 150개 이상의 주요 제작사들이 이 프로그램의 혜택을 받았다"면서 "독립적으로 검증된 조사 연구 결과, 이 리베이트 제도는 우리 경제에 엄청난 효과가 있는데 즉, 이 제도를 통해 대형 제작사들을 아랍에미리트로 유치함으로써 그들에게 지급하는 1 디르함 당 3 디르함 이상이 우리 경제로 다시 유입된다는 사실이 밝혀졌다. 경제에 대한 재정적 부양 효과 외에도 방문 제작사들은 이 나라 미래의 스토리텔러인 젊은 크리에이티브들에게 엄청난 훈련 기회를 제공하는데 이러한 점에 집중함으로써 이 산업을 강력한 자립형 산업으로 만들게 된다. 2025년 1월 1일의 새로운 리베이트 적용 시기가 다가오면서 추가되는 정보는 우리의 기존 제작사 커뮤니티에 발표될 것"이라고 덧붙였다.

크게 인상된 이 현금 리베이트는 현지에 기반을 두고 있는 800개 이상의 미디어 기업(그 중 300개는 제작 관련), 1000명이 넘는 프리랜서 풀, 교육 및 인턴십 기회를 원하는 청년들과 새로운 골든 비자 프로그램에 도움을 줄 것이며, 이 모든 것이 "투포54 스튜디오(twofour54 Studios)"라는 새로운 최첨단 제작 시설을 보완함으로써 이미 폭넓게 자리잡은 생태계에 활력을 불어넣을 것으로 예상된다.

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2535275/Abu_Dhabi_Film_Commission.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/2535274/Abu_Dhabi_Film_Commission_Logo.jpg?p=medium600

Tom Cruise on the set of Mission: Impossible Dead Reckoning - Part One from Paramount Pictures and Skydance.