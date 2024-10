달리기와 함께 다롄의 아름다움을 밝힌 30,000명의 마라톤 애호가들

중국 다롄, 2024년 10월 21일 /PRNewswire/ -- 10월 20일 오전 7시 30분, 제34회 다롄 마라톤이 시작되었으며, 30,000명의 마라톤 애호가들이 연이어 출발선을 넘었습니다. 이들은 시내를 가로질러 시원한 날씨 속에서 열정적으로 달렸으며, 코스 양쪽에서는 열정적인 시민들이 응원을 보냈습니다.

The 34th Dalian Marathon witnessed 30,000 participants start the race at the sound of the starting gun.