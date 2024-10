Xinhua Silk Road: '2024 금융가포럼연차총회' 18일 베이징서 개최

-- 참석자들, 중국의 금융 개방과 경제 안정을 위한 협력에 대한 통찰 공유

베이징 2024년 10월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- '2024 금융가포럼연차총회(Annual Conference of Financial Street Forum)'가 10월 18일(금) 베이징에서 개막한 가운데 총회에 참석한 업계 주요 인사들은 금융 개방과 경제 안정을 위한 협력에 대한 통찰을 공유했다.



Photo shows the opening ceremony of the Annual Conference of Financial Street Forum 2024 in Beijing on October 18, 2024. (Provided by the secretariat of the organizing committee of the Annual Conference of Financial Street Forum 2024)

20일까지 3일간 진행되는 이번 총회의 주제는 '신뢰와 믿음 - 금융 개방성 증진을 위한 협력, 공동의 경제 안정과 성장을 위한 협력(Trust and Confidence - Work Together to Promote Financial Openness, Cooperate for Shared Economic Stability and Growth)'이다. 총회는 베이징시 인민정부, 중국인민은행(People's Bank of China), 국가금융감독관리국(National Financial Regulatory Administration•NFRA), 중국증권감독관리위원회(China Securities Regulatory Commission•CSRC), 신화통신, 국가외환관리국(State Administration of Foreign Exchange•SAFE)이 공동으로 주최했다.

판궁성 중국인민은행 총재는 "최근 시행한 일련의 정책이 시장의 신뢰를 높이고 경제와 금융을 원활히 운용하는 데 긍정적인 역할을 하고 있다"면서 "인민은행은 앞으로도 통화와 거시 건전성 정책을 통해 경기대응적(counter-cyclical) 조정을 강화함으로써 수준 높은 발전을 지원할 것"이라고 약속했다.

리윈쩌 NFRA 국장은 "중국의 경제 회복을 강화하기 위해 금융기관이 금융 공급을 늘리고, 자원 배분을 최적화하고, 자본의 원활한 순환을 가속화하도록 유도할 것"이라고 말했다.

우칭 CSRC 위원장은 자본 시장과 관련해 "CSRC는 시장과 법률에 기반한 종합적인 투자와 금융 개혁을 심화하는 동시에 상장 기업의 질적 발전을 촉진하고 시장 안정성을 강화하는 제도적 메커니즘을 개선할 것"이라고 강조했다.

푸화 신화통신 사장은 "중국 경제에 대한 신뢰와 시장의 믿음을 높이기 위해서는 언론 기관이 우호적인 '소프트' 환경을 조성하는 것이 필요하다"면서 "이런 점에서 신화통신은 경제 발전에 대한 테마 보도를 확대하고 여론을 선도하는 노력을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

주허신 SAFE 국장은 "SAFE는 개혁을 강화하고 높은 수준의 외환 부문 개방을 촉진할 것"이라며 "정책 평가와 시장과의 소통을 강화하고, 규제와 위험 관리 역량을 강화하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

아구스틴 카르스텐스 국제결제은행(Bank for International Settlements) 총재는 화상 링크를 통해 "호전되는 중국의 내수가 전 세계 경제에 혜택을 주고, 세계 경제에 새로운 모멘텀을 불어넣으면서 글로벌 통화와 금융 안정을 지켜줄 것"이라고 기대했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/342681.html