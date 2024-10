사우디 최초의 보호 지역이 IUCN 그린 리스트에 올라

리야드 바로 남쪽에 있는 아이벡스 보호 지역이 보호 및 보존 지역에 대한 글로벌 골드 스탠다드에 등록되었다.

리야드, 사우디아라비아, 2024년 10월 17일 /PRNewswire/ -- 사우디 국립야생동물보호센터(NCW)는 국제자연보전연맹(IUCN)이 아이벡스 보호 지역을 배타적 보호 및 보존 지역 그린 리스트에 포함시켰다고 발표했다. NCW가 관리하는 아이벡스 보호 지역은 이 리스트에 들어 가는 데 필요한 모든 기준과 지표를 충족하는 사우디아라비아 최초의 보호 지역이 되었는데, 이 리스트에는 전 세계 30만개 이상의 보호 지역 중 80개 미만의 보호 지역을 포함할 뿐이다.

FIRST SAUDI PROTECTED AREA LISTSED ON IUCN GREEN LIST – IBEX PROTECTED AREA, JUST SOUTH OF RIYADH JOINS THE LIST WHICH SETS THE GLOBAL STANDARD FOR PROTECTED AND CONSERVED AREAS.