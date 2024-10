CHN 에너지, 월드 미디어 서밋에서 친환경 혁신 선언

-- 전 세계적인 지속 가능성 노력에 부응

우루무치, 중국 2024년 10월 17일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 10월 14일 이곳에서 개최된 제6차 월드 미디어 서밋(World Media Summit)에서 CHN 에너지(CHN Energy)의 왕민(Wang Min) 이사는 깨끗하고 지속 가능한 에너지원으로의 전환을 주도하기 위한 회사의 야심 찬 전략을 설명했다. 신화통신과 신장 위구르 자치구 정부가 공동으로 개최한 이 행사는 친환경 에너지 솔루션의 발전을 논의하기 위한 플랫폼을 제공했다.

왕 회장은 청정 및 저탄소 에너지 기술 분야의 글로벌 리더로 자리매김하기 위한 CHN 에너지의 노력을 강조했다. CHN 에너지는 에너지 전환과 변환 및 친환경 개발에 대한 광범위한 경험을 활용하여 새로운 에너지 및 전력 시스템 건설을 추진하고 있다. 중국 정부의 전략적 개발 대상 지역인 신장은 재생 가능하고 지속 가능한 에너지와 관련된 프로젝트의 중심이 될 것으로 기대한다. CHN 에너지는 또한 주요 미디어 기관과 협력하여 새롭게 부상하는 메시징 채널과 네트워크를 활용하고 AI의 맥락에서 친환경 전환과 혁신 노력에 대한 이야기를 전한다. 이를 통해 더 광범위한 플랫폼에서 모든 부문의 협업, 발전 및 상호 이익을 촉진할 계획이다.



Wang Min, Board Director of CHN Energy, delivering a speech at the summit.