하이센스, 강력한 110인치 ULED X 미니 LED TV 전 세계에 판매 시작

칭다오, 중국 2024년 10월 17일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 가전기기를 선도하는 글로벌 기업 하이센스(Hisense)가 오늘 110인치 ULED X Mini LED TV를 전 세계에 2만 달러에 판매한다고 발표했다.

올해 초 CES에서 첫선을 보인 110UX TV는 CES 혁신상 수상 제품으로 선정된 이래 디지털 트렌드(Digital Trends)에서 에디터스 초이스(Editor's Choice) 상을 수상하는 등 디스플레이 기술 분야를 선도하며 수많은 찬사를 받았다.



Hisense 110-inch ULED X Mini LED is now available globally