2024 올해의 IoT 프로젝트: 비알론, IoT 대회의 전 세계 수상작 발표

지난 한 해 진행된 세계 최고의 IoT 프로젝트들에서 선정된 16개의 수상작들은 여덟 카테고리로 나눠서 발표되었으며 그랑 프리 어워드도 포함

빌뉴스, 리투아니아, 2024년 10월 17일 /PRNewswire/ -- 유럽 소프트웨어 회사 구르탐(Gurtam)이 개발한 세계 최고의 IoT 및 차량 관리 플랫폼 중 하나인 비알론(Wialon)이 2024 올해의IoT 프로젝트를 뽑는 세계 대회의 수상작들을 발표했다. 이 수상작들은 두바이에서 열린 GITEX 글로벌을 앞두고 발표되어 전 세계의 획기적인 IoT 혁신을 축하했다.

