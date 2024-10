블핑 로제·브루노 마스, 한국식 술게임 하는 사이?…“아주 이상했어”

[블랙핑크 로제 인스타그램]

[헤럴드경제=김유진 기자] 블랙핑크 로제와 브루노 마스가 두터운 친분을 자랑했다.

로제는 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 브루노 마스와 함께 찍은 사진을 게재하며 “브루노에게 한국의 술게임을 어떻게 하는지 가르쳤던 밤(the night i taught bruno how to play a korean drinking game)”이라고 적었다.

이에 브루노 마스는 댓글로 “아주 재밌었어. 기억해? 네가 나에게 키스하려고 했잖아. 아주 이상했어(So much fun! Remeber when you tried to kiss me? that was wierd)”라고 적었다.

로제는 브루노 마스가 소속된 애틀랜틱 레코드에서 한솥밥을 먹는 사이다. 애틀랜틱 레코드는 워너 뮤직 그룹 산하의 미국 레코드 레이블로, 콜드플레이, 에드 시런 등도 이곳 소속이다.

블랙핑크 메인 보컬인 로제는 2021년 솔로 싱글 ‘알(R)’을 발표하고, 타이틀곡 ‘온 더 그라운드(On The Ground)’로 빌보드 글로벌 200 차트 1위, 빌보드 핫100을 기록하며 활약했다. 그는 국내 활동을 위해서는 지난 6월 블랙핑크의 프로듀서로 오랫동안 호흡을 맞춰온 테디가 이끄는 더블랙레이블과 개인 활동 매니지먼트 계약을 체결했다.

브루노 마스는 미국의 싱어송라이터이자 프로듀서다. 지난해 내한해 잠실 올림픽주경기장 콘서트를 매진시켰다.

