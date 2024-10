금융 재구성: 4 제로(4-Zero) 및 탄력적 인프라에 대한 화웨이의 약속

두바이, 아랍에미리트 2024년 10월 16일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- GITEX 글로벌 정보통신박람회(GITEX GLOBAL 2024) 첫날, '탄력성 강화, 더 스마트한 금융의 재구성(Boost Resilience, Reshaping Smarter Finance Together'라는 주제로 화웨이 파이낸스 포럼(Huawei Finance Forum)이 개최됐다. 이 포럼에서는 미래를 위한 탄력적인 금융 인프라를 구축하는 방법뿐만 아니라 금융 기관이 새로운 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원하는 디지털 혁신 및 생태계 개발 방안을 모색했다.

지난 15년 동안 중국의 금융 산업은 주로 핀테크 대기업의 주도로 상당한 변화를 겪었다. 중국 은행들이 디지털 혁신 여정을 시작하면서 화웨이는 고객의 탄력성, 민첩성, 인텔리전스를 재구성하는 데 중점을 둔 FSI 솔루션 프레임워크를 개발했다.

Alvin Feng, Director of Global Marketing and Solution Sales, Digital Finance BU, Huawei

앨빈 펑(Alvin Feng) 화웨이 디지털 금융 사업부 글로벌 마케팅 및 솔루션 영업 담당 이사는 "화웨이가 고객에게 제공하는 가치는 제품과 솔루션뿐만 아니라 전 세계 모범 사례, 글로벌 에코시스템, 중국의 광범위한 디지털 인재 시스템과 같은 우리의 고유한 역량에 있다"며 "이러한 역량은 고객의 성공적인 혁신에 매우 중요하다"고 말했다.

화웨이는 제로 다운타임(Zero Downtime), 제로 웨이트(Zero Wait), 제로 터치(Zero Touch), 제로 트러스트(Zero Trust)라는 4 제로(4 Zero) 전략으로 탄력적인 금융 인프라를 재구성할 것을 제안했다. 이를 달성하려면 클라우드, 네트워크, 스토리지 및 컴퓨팅 인프라를 조정하여 엔드투엔드 복원 시스템을 개발해야 한다.

애플리케이션 현대화는 민첩성을 재구성하는 데 필수적이다. 화웨이는 많은 은행이 기존 중앙 집중식 아키텍처를 클라우드 네이티브 분산 아키텍처로 전환하도록 지원했다.

인텔리전스 재구성이라는 측면에서 화웨이는 은행이 데이터 인텔리전스의 기본 단계인 실시간 데이터 운영을 강화할 수 있도록 지원한다. 한편, 다양한 시나리오에서 공동 혁신을 통해 은행이 생성형 AI를 채택하도록 적극적으로 추진하고 있다.



Dr. Jassim Haji, President of the International Group of Artificial Intelligence, Executive Advisor of HH (His Highness) Nasser Artificial Intelligence Research and Development Center.