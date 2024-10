시노펙, 고품질 개발의 10가지 중요한 성과 발표

베이징 2024년 10월 14일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 최대 에너지 국유기업인 중국석유화학[http://www.sinopec.com/listco/en/about_sinopec/our_company/company.shtml ] (HKG: 0386, 이하 시노펙)이 10월 10일 중국 베이징에서 열린 특별 행사에서 고품질 개발을 촉진하고 중국의 현대화 과정을 지원한 시노펙의 중요한 성과를 처음으로 발표했다.



Sinopec Releases 10 Significant Achievements of High-Quality Development, Covering the Scopes in Energy Security, Industrial Development, Green and Low-Carbon Progress and Technological Innovation.