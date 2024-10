카자흐스탄, 게임즈 오브 더 퓨처(GAMES OF THE FUTURE) 2026 개최

두바이, 아랍에미리트, 2024년 10월 14일 /PRNewswire/ -- 피지탈 인터내셔널(Phygital International )은 치열한 경쟁 끝에 카자흐스탄이 게임즈 오브 더 퓨처(Games of the Future) 2026 개최지로 선정되었다고 오늘 발표한다.



Ahmad Haffar speaking at The Games of the Future 2026 Host Country Announcement

피지털 스포츠계의 정점에 있는 이 연례 대회는 전 세계 각국으로부터 개최 신청을 받았으며, 그 모든 국가들은 아랍에미리트에 이어 이 권위 있는 행사의 개최국이 되기 위한 경쟁을 진행했다.

카자흐스탄은 국제 대회 개최에 대한 전문성, 동국의 최첨단 스포츠 경기장과 함께 스포츠, 문화, 전통은 물론 기술과 혁신 역량을 아우르는 국가의 완벽한 조합을 쇼케이스한 후 피지탈 국제 전문가 위원회(Phygital International Expert Committee) 심사위원단을 통해 최종 승자임을 입증했다.

게임즈 오브 더 퓨처는 전 세계의 역동적인 차세대 스포츠 영웅들이 한자리에 모이는 특별한 국제 행사이다. 피지탈 인터내셔널은 아랍에미리트에서 열리는 게임즈 오브 더 퓨처 2025와 이제 카자흐스탄 2026년 대회가 다국적 클럽들 소속인 수천 명의 세계 정상급 선수와 e스포츠 인사들을 맞이할 것으로 예상한다. 그들은 다수의 피지탈 스포츠 경기로 구성된 멀티 스포츠 행사에 참가할 예정이다.

피지탈 인터내셔널 CEO 니스 핫(Nis Hatt)은 "카자흐스탄이 내년 개최국인 아랍에미리트로부터 2026년 대회 개최를 위한 피지탈 불꽃을 받게 되어 매우 기쁘다. 피지탈 스포츠뿐만 아니라 전 세계 피지탈 커뮤니티의 엄청난 성장을 보게 되어 매우 즐겁다"면서

"실제로 게임즈 오브 더 퓨처 2027의 개최국 선정 절차가 이미 뜨거워지고 있으며 다른 국가들에게도 12월 마감 이전에 개최 신청서를 제출할 시간이 아직 남아 있다"고 말한다.

예르볼 미르자보시노프(Yerbol Myrzabosynov) 카자흐스탄 관광체육부 장관은 "우리의 위대한 국가 카자흐스탄이 게임즈 오브 더 퓨처 2026 개최국으로 선정된 것은 특권"이라면서 "우리나라는 처음부터 피지탈 스포츠를 지원해 왔기에 우리는 이 대단한 행사의 차기 개최국이라는 자부심을 가지고 있으며, 우리가 크게 기대하는 2025년 대회의 개최국 아랍에미리트로부터 피지탈 불꽃을 받게 되어 무척 기쁘게 생각한다"고 말한다.

게임즈 오브 더 퓨처는 참가자에 제한을 두지 않으며 나이, 성별, 국적에 관계없이 모든 사람들을 환영한다. 2027년 대회 개최 신청서 제출 마감일은 2024년 12월 31일이다.

상세 정보가 필요할 경우 Phygitalinternational.com을 방문하기 바란다.

피지탈 인터내셔널은 전 세계 피지탈 스포츠의 프로모터이며 스포츠의 혁신과 재정의에 집중하고 있다. 이 기구는 게임즈 오브 더 퓨처를 관리하며 각 개최 신청 도시들의 경쟁 절차를 감독한다.

세계 피지탈 커뮤니티(World Phygital Community)는 전 세계 80개국 이상의 회원 네트워크를 통해 전 세계 피지탈 스포츠를 규제하고 촉진함으로써 클럽들이 게임즈 오브 더 퓨처에 참가할 수 있는 플랫폼을 제공한다.

게임즈 오브 더 퓨처는 물리적 세계와 디지털 세계를 융합하는 연례 국제 행사로서 피지탈 스포츠의 정점에 있다.

Basketball players in action at The Games of the Future 2024



Nis Hatt, CEO of Phygital International (L) and Rene Fasel, Founder of Phygital International, (R) congratulate Yerbol Myrzabossynov (C) on Kazakhstan being selected as host country of the Games of the Future 2026