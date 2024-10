피크에너지와 인업스, 옥상 태양광 사업 파트너십 계약 체결

싱가포르, 대한민국 서울 2024년 10월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지역 재생에너지 개발업체 피크에너지(Peak Energy)가 한국 에너지 플랫폼 기업 인업스(INUPS)와 파트너십 계약을 체결하고 전국 옥상 태양광 발전 사업을 추진한다.



Kim Hyung-Jun VP/COO of INUPS, and Jaepil Park, Country Head South Korea of PEAK ENERGY (Friday, September 13)