상해전기, '엔리트 아시아 2024'에서 혁신적 친환경 에너지 기술 공개

-- 말레이시아의 친환경 전환 지원 위한 제품도 선보여

쿠알라룸푸르, 말레이시아 2024년 10월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 상해전기(SEHK: 2727, SSE: 601727)[https://www.prnewswire.co.uk/news/shanghai-electric/ ]가 동남아시아 전력 및 에너지 분야의 선도적 콘퍼런스이자 박람회인 '엔리트 아시아(Enlit Asia) 2024)'에서 최신 에너지 혁신 기술을 공개했다. 10월 8일부터 10일까지 3일간 말레이시아 수도 쿠알라룸푸르에서 열린 이번 행사 전시 부스에서 상해전기는 청정 석탄 발전, 태양 에너지, 수소 발전, 다중 에너지 기술 분야의 최신 성과가 집대성된 종합적인 친환경 에너지 기술을 선보였다. 전 세계 참가자들은 친환경 에너지로의 글로벌 전환을 촉진하기 위해 설계된 상해전기의 혁신적인 최첨단 제품을 엿볼 기회를 가졌다.



Shanghai Electric Showcases Green Energy Innovations at Enlit Asia 2024, Bringing Products Designed to Empower Malaysia for Green Transition.