제7회 홍차오 국제경제 포럼 7가지 하이라이트 공개

상하이 2024년 10월 9일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 제7회 홍차오 국제경제 포럼(Hongqiao International Economic Forum, 이하 HIEF)이 11월 5일부터 10일까지 6일간 상하이 국립전시컨벤션센터(National Exhibition and Convention Center)에서 열린다. '보편적 이익과 포용적 경제 세계화를 위한 고수준 개방(High-Standard Opening up for Universally Beneficial and Inclusive Economic Globalization)'이란 주제로 열리는 이번 포럼에서는 정치, 국제기구, 비즈니스, 학계에서 세계적으로 저명한 지도자들을 초청해 개방적인 글로벌 경제와 인류의 미래를 공유하는 공동체 건설에 대해 논의하는 시간을 가질 예정이다.

하이라이트 I: 글로벌 핫이슈에 대한 글로벌 비전 제시

올해 포럼에서는 기후 변화, 글로벌 사우스(Global South), 세계무역기구(WTO) 설립 30주년, 다양한 표준에 관한 국제 협력, 인공지능(AI), 전기자동차, 소비 업그레이드 등의 핫이슈를 집중적으로 다룰 예정이다.

하이라이트 II: 정부와 재계와 학계의 주요 전문가 초청

포럼에서는 정부와 국제기구 대표, 비즈니스 리더, 저명한 학자 등 국내외 다양한 분야의 전문가를 초청해 심도 있는 대담을 나눌 예정이다.

하이라이트 III: 다양한 채널에 걸쳐 소통 기회 마련

정계와 비즈니스 및 학계 인사들을 한자리에 모아 무역과 투자 기회를 모색할 수 있는 특별한 네트워킹 기회를 마련하고자 중국 국제 수입 박람회(CIIE)와 홍차오 국제경제 포럼(HIEF) 갈라가 업그레이드된다.

하이라이트 IV: 획기적인 연구 결과 공개

2024년 '세계 개방성 보고서(World Openness Report)'와 최신 '세계 개방성 지수(World Openness Index)'가 발표된다. 더불어 여러 정부 기관과 국제기구가 다양한 보고서, 제안서, 로드맵 및 기타 결과를 발표할 계획이다.

하이라이트 V: 포럼과 엑스포의 혁신적인 통합

부스 내 하위 포럼과 게스트 그룹 방문 등의 활동을 도입해 CIIE와 동시에 개최되는 포럼의 고유한 이점을 최대한 활용할 예정이다.

하이라이트 VI: 전문 파트너의 중요한 지원

중국 정부 부처 및 국제기구와 공동으로 일련의 하위 포럼이 개최되는 가운데 일부 하위 포럼은 전문 미디어 매체 및 싱크탱크와의 협력으로 열린다.

하이라이트 7: 주류 매체의 집중적인 노출 지원

포럼 제휴 언론 매체들이 행사 전과 도중 및 후에 포럼을 전면 커버할 예정이다. 한편 주요 매체를 초청해 실시간 사진 공유, 특집 기사, 홍보 기사 등의 형태로 하위 포럼을 취재할 수 있도록 지원할 예정이다.

CIIE 앱, 미니 프로그램, 웹사이트 forum.ciie.org에서 제7회 홍차오 국제경제 포럼에 등록하면 위 7가지 하이라이트 외에도 더 많은 정보를 얻을 수 있다. 포럼에서 여러분을 만나 뵙기를 고대한다!

