5천명 이상의 배구 선수들이 KISS에서 개최한 역사적인 배구 축제에 참가함으로써 기네스 세계 기록을 세워

부바네스와르, 인도, 2024년 10월 9일 /PRNewswire/ -- 5천명 이상의 선수들이 참가하는 전 세계 최대의 배구 대회가 2024년 10월 4일 인도 부바네스와르 칼링가 사회과학연구소(KISS)에서 국제 배구 연맹(FIVB) 회장인 아리 S 그라사(Ary S Graça) 박사에 의해 개막되었다. 이 축제는 규모가 가장 큰 배구 대회로 기네스 세계 기록에 올랐다.

President of International Volleyball Federation (FIVB) Dr. Ary S Graça and US Consul General in Hyderabad Jennifer Larson along with the Founder of KIIT and KISS Dr Achyuta Samanta inaugurating the KISS Volleyball Festival in Bhubaneswar, Odisha on October 4.