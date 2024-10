FIVB 회장 아리 S. 그라사 박사, KISS 인도주의상 수상

부바네스와르, 인도, 2024년 10월 8일 /PRNewswire/ -- 국제 배구 연맹(FIVB)의 아리 S. 그라사(Ary S. Graça) 회장이 전 세계 배구 발전에 크게 기여한 공로를 인정받아 2024년 10월 4일 권위 있는 KISS 인도주의상 2020을 수상했다. KISS 인도주의상은 인도 부바네스와르의 칼링가 사회과학연구소(KISS)가 매년 수여하는 권위 있는 국제적 영예이다. KIIT와 KISS의 설립자로서 비전 있는 인도주의자이자 교육자인 아추타 사만타(Achyuta Samanta) 교수가 제정한 이 상은 전 세계 인류를 위한 모범적이고 뛰어난 봉사를 한 개인들에게 수여하는 상이다.

Hon'ble Governor of Odisha, Raghubar Das, Deputy Chief Minister of Odisha, K. V. Singhdeo (left), and Founder of KIIT & KISS, Dr. Achyuta Samanta (extreme right, presenting the prestigious KISS Humanitarian Award to Dr. Ary S. Graça, President of the International Volleyball Federation (FIVB), in Bhubaneswar, Odisha, on October 4.