에노비, 에노비-셀커넥트-파우치 출시를 통해 파우치 셀 배터리 설계를 혁신

수직 통합된 생산 및 정밀 프로세스는 비용을 절감하고 물류를 간소화하며 개발 시간을 단축해준다

싱가포르, 2024년 10월 7일 /PRNewswire/ -- 모빌리티 전기화 솔루션 파트너 에노비(ENNOVI)가 에노비-셀커넥트-파우치 출시를 통해 프리즘과 원통형 배터리 셀 컨택 시스템을 강화한다. 파우치 셀 폼 팩터를 선호하는 배터리 제조사들을 위해 설계된 이 새로운 셀 컨택 시스템은 우리 FDC 기술의 가성비, 더 빠른 제조 주기, 발열 과정에서 생성되는 가스의 빠른 방출을 최우선한다.

ENNOVI Revolutionizes Pouch Cell Battery Design with the Introduction of ENNOVI-CellConnect-Pouch