게일과 AM그린, 최대 2.5GW의 재생 에너지 및 친환경 화학 프로젝트 공동 개발을 위한 양해각서 체결

암스테르담과 뉴델리, 2024년 10월 7일 /PRNewswire/ -- 게일(인디아) (GAIL (India) Limited)와 AM그린(AM Green B.V.) (AMG)는 인도에서 지속 가능한 에너지 솔루션 개발 프로젝트를 추진하기 위해 양해각서(MoU)를 체결했다. 이 파트너십은 하이브리드 재생 에너지 프로젝트를 위한 이산화탄소(CO2)의 장기 공급과 인도 전역의 e메탄올 생산과 탐구에 주력한다.

GAIL and AM Green signs Memorandum of Understanding