말레이시아 포레스트 시티

-- 금융 특별 구역의 부상이 지역 경제의 새로운 시대 열어

이스칸다 푸트리, 말레이시아 2024년 10월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 말레이시아 조호르주는 역사적인 순간을 맞이했다. 조호르 섭정의 참관하에 포레스트 시티 특별 금융 구역(SFZ)이 공식 발표됐으며, 말레이시아 재무부 제2차관과 조호르주 장관이 이 자리에 함께했다.

재무부 제2차관과 주 장관은 SFZ의 세부 계획 및 비전을 발표했다. SFZ는 지역 금융 혁신의 중심지로 자리매김하고, 다양한 금융 기관을 유치해 금융 산업의 활성화를 이끌어갈 것이다.



