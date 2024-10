하이얼 스마트 홈, 캐리어 커머셜 리프리저레이션 인수 성공적 완료

독일 프랑크푸르트 및 중국 칭다오 2024년 10월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계 굴지의 가전제품 브랜드이자 스마트 홈 생태계 구축업체인 하이얼 스마트 홈(Haier Smart Home Co., Ltd., 상하이•홍콩•프랑크푸르트 증권거래소 상장, 주식 종목코드: 600690.SH, 6690.HK, 690D.DE)이 10월 1일 캐리어 글로벌 코퍼레이션(Carrier Global Corporation, NYSE: CARR)으로부터 캐리어 커머셜 리프리저레이션(Carrier Commercial Refrigeration) 인수를 성공적으로 끝마쳤다고 발표했다. 인수 가격은 약 7억 7500만 달러다. 이산화탄소 처리 기술을 포함해 캐리어 커머셜 리프리저레이션이 현재 소유하고 있거나 사용 허가를 받은 상업용 냉장 관련 기술은 환경 개선에 기여하고 기업의 친환경 전환을 촉진하면서 사회에 보탬이 될 것으로 기대된다. 따라서 이번 인수로 하이얼 스마트 홈은 다양한 제품 포트폴리오를 더욱 풍성하게 만들면서 글로벌 상업용 냉장 시장에서 전략적 입지를 강화할 수 있을 것으로 기대된다.



The site of the closing for Haier Smart Home's acquisition of Carrier's Commercial Refrigeration business