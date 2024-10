상하이 링강에서 '세계 최고 성과 인큐베이터 콘퍼런스 2024' 개최

상하이 2024년 10월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 푸장 혁신 포럼(Pujiang Innovation Forum)의 시리즈 중 하나인 '세계 최고 성과 인큐베이터 컨퍼런스(World Top-Performing Incubator Conference•WTIF) 2024)'가 9월 26일부터 28일까지 상하이 린강 특구에서 '무한한 혁신, 협력적 시너지(Boundless Innovation, Collaborative Synergy)'를 주제로 개최됐다.

개막식에는 자오차오판 중국 공업정보화부(Ministry of Industry and Information Technology) 과학기술국 국장, 왕더화 과학기술부(Ministry of Science and Technology) 산하 토치첨단기술산업발전센터(Torch High Technology Industry Development Center) 인큐베이션 시스템 건설부 부서장, 자이징궈 상하이시 과학기술위원회(Science and Technology Commission) 부위원장, 펑시촨 린강특구관리위원회(Lin-gang Special Area Management Committee) 부위원장 등이 참석하여 환영사를 전했다. 또 리유핑 MIIT 토치기술산업발전센터(Torch Technology Industry Development Center) 부센터장, 천신 상하이 과학기술협회(Shanghai Association for Science and Technology) 부회장, 선멍 상하이 린강경제개발(Shanghai Lingang Economic Development) 부회장, 황리홍 상하이 기술혁신센터(Shanghai Technology Innovation Center) 센터장이 공동으로 WTIF 2024를 출범시켰다.

DMZ, 더 드라이버리 GmbH, 런던 앤 파트너스, 위트레흐트인크 스타트업 인큐베이터, ITU 체커덱 인큐베이션 센터, 스타트업스 하우스, 22 온 슬론, 카오허징 휴머노이드 로봇 혁신 인큐베이터, G60 위성 인터넷 인큐베이터, 링강 푸장 기업가정신 혁신파크, 링강 의료기기 혁신센터, HCH 벤처스 등이 '국제 혁신 시너지 및 인큐베이션 연합(International Innovation Synergy and Incubation Alliance)'에 공식 가입했다.

여러 일류 인큐베이터가 공동 인큐베이션 계약도 체결했다. 스타트업스 하우스 & 스텝 이노베이션, 링강의 북경대학교 인터내셔널 S&T 혁신 센터와 링강 과학기술 투자, ITU 체커덱 인큐베이션 센터와 상하이 링강 연합 개발, 22 온 슬론과 링강 푸장 기업가정신 혁신파크, USP 혁신기관과 상하이 푸동 소프트웨어 파크 인큐베이터 등이 그 주인공들이다. 또 나인 디멘션 튜링 테크놀로지와 카오허징 하이테크 파크, 베이징 하이바이촨 테크놀로지와 상하이 링강 연합 개발, 파라그라프사와 상하이 링강 경제개발그룹 기술 투자 등 여러 프로젝트 실행 의향서도 체결됐다.

기조연설에서는 아시아창업보육협회(AABI) 회장인 이광근 동국대학교 식품생명공학과 교수와 플래그십 파이오니어 포트폴리오 전략 및 운영 담당 부사장인 프레데리코 루렌코 박사가 주제별 발표를 진행했다. CASSTAR의 창립 파트너인 미 레이는 키위무어의 창립자이자 CEO인 티안 모첸과 심도 있는 대화를 나눴다. 케임브리지 엔터프라이즈의 CEO를 지낸 토니 레이븐 박사와 왕립공학아카데미의 펠로우이자 파라그라프사의 공동 창립자인 사이먼 토마스 프렁 박사도 깊이 있는 대화의 시간을 가졌다.

'글로벌 인큐베이팅을 위한 혁신 모델과 협력 기회(Innovation Models and Cooperation Opportunities for Global Incubation)'를 주제로 열린 원탁 토론에서는 UBI 글로벌, DMZ, 스타트업스 하우스, 링강 SYNLINX 생명과학 전문 인큐베이터, 더 드라이버리 GmbH, 엑스노드가 글로벌 기술 인큐베이팅을 위한 혁신 모델에 대해 논의했다.

이번 콘퍼런스는 중국 과학기술부 산하 토치첨단기술산업발전센터, 상하이시 과학기술위원회, 중국(상하이) 린강특구 자유무역시험구, 상하이 과학기술협회가 주최하고 상하이 린강경제발전(Shanghai Lingang Economic Development)과 상하이 기술혁신센터(Shanghai Technology Innovation Center)가 주관하며, 상하이 린강경제발전그룹 기술투자, 상하이 기술창업보육협회(Technology Business Incubator Association), 스텝이노베이션이(Step Innovation)이 공동 주관했다.