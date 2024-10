XCMG, 아•태 지역 입지 강화에 잰걸음

- 인도네시아에서 GMT와 협력해 '글로벌 서비스의 달' 시작

- 호주 멜버른에서는 'XCMG 파이낸셜 오스트레일리아' 출범

자카르타, 인도네시아 2024년 10월 2일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선도적인 건설장비 제조업체인 XCMG 머시너리(이하 XCMG, SHE: 000425)[XCMG Machinery ]가 호주에서 새로운 금융 자회사를 설립하고 인도네시아에서는 '글로벌 서비스의 달(Global Service Month)' 캠페인을 공동 진행하는 등 여러 전략적 이니셔티브를 통해 아시아•태평양(APAC) 지역에서 서비스 역량을 크게 확대하고 있다. 이는 모두 APAC 지역에서 시장 입지와 고객 서비스를 강화하기 위한 XCMG의 지속적인 노력이 빚어낸 결과다.



