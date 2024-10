바룬 베버리지 DRC, 렌디버가 개발한 키스위시 시티 경제특구에 5천만 달러를 투자하여 펩시 생산 시설을 건설한다고 발표

이번 투자를 통해 동 지역에 일자리 창출과 첨단 제조 역량을 강화

루붐바시, 콩고민주공화국, 2024년 10월 1일 /PRNewswire/ -- 펩시코(PepsiCo)의 세계 최대 프랜차이즈 중 하나인 바룬 베버리지(Varun Beverages)는 콩고민주공화국(DRC)의 첫 민간 경제특구(SEZ)인 키스위시(Kiswishi) 시티에 있는 최첨단 펩시 생산 시설에 5천만 달러를 투자한다고 발표했다. DRC 역사상 최대 규모의 소비자 중심 외국인 직접투자(FDI) 중 하나인 이 공장은 빠르게 성장하는 이 아프리카 국가에서 수천 개의 일자리를 창출하고 뉴욕에 본사를 둔 펩시코의 브랜드들을 확장한다.

Shankar Iyer, President of Varun Beverages DRC (left), and Chris Barron, Country Head for Rendeavour in DRC (right), formalise the agreement for Varun Beverages to build a USD 50 Million Pepsi Production Facility at Rendeavour’s Kiswishi City Special Economic Zone in DRC. Louis Watum, Minister of Industry and Development of Small and Medium Enterprises (centre).