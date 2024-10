Xinhua Silk Road: e차이나 텅저우에서 북페어 개막

-- 문화 유산 및 교류 증진 도모

베이징 2024년 10월 1일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 9월 29일 동중국 산둥성 텅저우에서 제8회 텅저우 북페어가 개막했다. 이날 개막식에는 산둥퍼블리싱그룹 회장 리우웬치앙, 중국작가협회 상임위원회 회원 차오원쉬엔, 저명한 학자 두쯔쉰 등 여러 문화계 인물과 지역 인사들이 참여했다.



Photo shows that the public participated in the 8th Tengzhou Book Fair opened on September 29 in Tengzhou City of east China's Shandong Province. (Photo provided by Tengzhou)