C-크리트 테크놀로지스, 포틀랜드 시멘트와 CO2 배출이 없는 화강암 기반의 콘크리트를 세계 최초로 맨해튼 초고층 빌딩에 타설

동사의 시멘트 없는 건축 자재가 뉴욕시의 중심부에서도 지속 가능한 건축을 혁신한다.

샌리앤드로, 캘리포니아, 2024년 10월 1일 /PRNewswire/ -- 지속 가능한 건축 자재의 선구자인 C-크리트 테크놀로지스(C-Crete Technologies)는 포틀랜드 시멘트와 CO2 배출이 전혀 없는 세계 최초의 화강암 기반 콘크리트를 타설하는 획기적인 성과를 달성했다.

C-Crete’s 12 cubic yard pour of the world’s first granite-based concrete devoid of Portland cement and CO2 was for a topping slab located on the upper lobby of the supertall at 270 Park Ave, Manhattan. Photo Credit: Foster+Partners, C-Crete Technologies and NYC Constructors.