혁신과 우수함을 추구한 25년: 알마, 태국에서 열린 제7차 알마 아카데미 행사에서 설립 25주년을 축하

카이사리아, 이스라엘, 2024년 9월 27일 /PRNewswire/ -- 시스람 메디컬(Sisram Medica) 계열사이자 에너지 기반 의료 및 미용 솔루션 분야의 글로벌 리더 알마 레이저(Alma Lasers)가 34개국 340명의 의사와 협력사들이 참석한 태국 알마 아카데미에서 설립 25주년 기념 행사의 전 세계 출범을 발표했다.

CEO of Alma Lasers, Lior Dayan, marks the company’s 25th anniversary: “Together with our partners, we will continue driving innovation and excellence to shape the future of the aesthetic industry and empower even more individuals worldwide.”