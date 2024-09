Xinhua Silk Road: 유학생들, 문화교류 위해 중국 동부 짜오좡시 방문

베이징 2024년 9월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 최근 중국 동부 산둥성 짜오좡시에서 자연의 아름다움, 풍부한 문화유산, 독특한 석류 문화를 선보이고 중국 문화에 대한 외국인 거주자의 이해를 높이기 위한 문화 교류 행사가 열렸다.



Photo shows that foreign students learned Chinese calligraphy from local calligraphers in Zaozhuang City of east China's Shandong Province. (Provided by Hong Xiaodong)