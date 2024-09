양심을 추구하는 캠퍼스, 유엔 페스티벌 개최

쿠알라룸푸르, 말레이시아 2024년 9월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 혁신, 영감, 헌신이라는 가치를 공유하며 기업 리더, NGO, 인플루언서, 학생, 특수 사회 단체 등 2만 5000명이 넘는 다양한 참가자들이 선웨이 대학교에 모여 유엔의 17가지 지속가능발전목표(Sustainable Development Goal, SDG) 달성을 위한 사흘간의 축제를 개최했다.

Photo 1: Honourable guests, international ambassadors and students participating in the Local Action for Global Goals flag parade

'양심을 추구하는 캠퍼스' 이니셔티브의 연장선으로, 2015년 유엔 지속가능발전목표 출범 9주년을 기념해 9월 23일부터 25일까지 '글로벌 목표를 위한 지역 행동 2024'가 성황리에 개최됐다. 이번 행사는 매일 펼쳐지는 깃발 퍼레이드와 공연, 워크숍, 지속 가능한 제품을 만날 수 있는 마켓으로 구성됐다. 특히 HP, 데카트론, 블루샤크, 유니클로, 오리진스, 더바디샵, 블룸디스 등 글로벌 기업의 전시와 선웨이 대학, 패션 디자인 기술 허브 스타일로가 함께 선보인 지속 가능한 패션쇼가 눈길을 끌었다.

캠퍼스에는 유니세프, 유엔, 세계보건기구, 유럽연합(EU) 회원국 및 12개국 이상의 대사를 비롯한 각국의 주요 인사가 참석해 현장의 열기를 더했다.

이번 행사는 왕실의 공식 후원으로 더욱 뜻깊었다. 슬랑오르의 왕세자(Raja Muda)인 텡쿠 아미르 샤 이브니 술탄 샤라푸딘 이드리스 샤 알-하즈(Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj)는 직접 캠퍼스를 방문해 말레이시아 필하모닉 오케스트라의 연주를 감상했다.



Photo 2: Raja Muda of Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj is a great supporter of the Sunway Campus With A Conscience initiative