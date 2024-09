마스다르, 사에타를 브룩필드로부터 14억 달러에 인수

아부다비, 아랍에미리트와 마드리드, 2024년 9월 25일 /PRNewswire/ -- 아랍에미리트의 청정 에너지 파워하우스인 아부다비 퓨처 에너지 컴퍼니 PJSC - 마스다르(Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar ) ("마스다르")는 오늘 브룩필드 리뉴어블(Brookfield Renewable) (NYSE: BEP), (BEP; TSX)(BEP.UN, BEP) 및 기관 파트너들("브룩필드")로부터 사에타 일드(Saeta Yield) ("사에타")를 추정 기업 가치 약 14억 달러(12억 유로)에 인수 제안했다고 발표했다. 거래 종결은 통상적인 승인 절차에 따르며 2024년 말경에 이루어질 것으로 예상된다.

Dr Sultan Al Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology, Chairman of Masdar and COP28 President, and Mark Carney, Chair and Head of Transition Investing at Brookfield, meet on the sidelines of the United Nations General Assembly, New York, to finalize Saeta deal.