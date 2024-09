CRRC, 이노트랜스 2024에서 두 개의 혁신적 친환경 지능형 열차 공개

-- 제로 배출, 초장거리, 자율주행 솔루션으로 철도 운송 혁신에 박차

베를린 2024년 9월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- (CRRC Corporation Limited, SHA: 601766)[https://www.crrcgc.cc/en/ ]가 독일 베를린에서 개최되는 이노트랜스2024(InnoTranss 2024)에서 CINOVA H2(CINOVA H2 New Energy Intelligent Intercity Train)와 ART(Autonomous Rail Rapid Transit) 2.0이라는 두 가지 획기적인 열차를 공개했다. 이는 친환경적이고 스마트한 교통 솔루션을 개척하겠다는 CRRC의 의지를 반영한다.

CINOVA H2 신에너지 지능형 인터시티 열차: 탄소 배출 제로 모빌리티의 마라토너

CRRC의 최신 친환경 탄소 제로 여객 인터시티 열차인 CINOVA H₂는 속도, 승객 수용 능력 및 주행 거리 측면에서 세계적 수준의 기술 사양을 자랑한다. CRRC의 량차이궈(Liang Caiguo) 기술 전문가는 열차가 산소와 화학 반응을 통해 전기를 생산하는 수소로 구동되며, 부산물로 물만 배출하기 때문에 운행 내내 탄소 배출이 전혀 없다고 설명한다. 연간 약 30만km를 운행할 것으로 예상되는 이 열차는 연간 약 730톤의 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있다.

"이 열차의 설계는 친환경적이고 지속 가능한 접근 방식을 강조한다"라며 "수소 연료 전지 반응에서 배출되는 물은 승객의 물 수요를 충족하기 위해 정화하여 재활용된다. 또한 수소 연료 전지를 냉각할 때 발생하는 폐열은 겨울철 에어컨 시스템을 난방하는 데 사용된다"고 량차이궈 기술 전문가는 설명했다.

4량 구성의 CINOVA H₂는 최고 속도가 시속 200km에 달하며 1000명 이상의 승객을 태울 수 있다. 160km/h로 1200km의 연속 주행 거리를 자랑하며, 이는 베를린에서 런던까지의 거리다. 또한 승객 1인당 0.3g(1km당) 미만의 수소를 소비한다.

CRRC의 SmartCare 지능형 운영 및 유지 관리(O&M) 시스템을 활용하는 CINOVA H₂는 차량과 지상의 데이터를 통합하여 사용자에게 운행 안전을 강화하고 유지 관리 비용을 절감하는 포괄적 수명 주기 지능형 운영 및 유지 관리 서비스를 제공한다. 수소 시스템은 모든 시나리오와 조건에서 엄격한 안전성 검증을 거쳤으며, 지능형 감지 및 격리 보호와 같은 여러 안전 보호 시스템을 갖추고 있어 안전성을 보장한다.

다재다능한 CINOVA H₂는 전 세계 비전기 철도에서 사용할 수 있어 기존의 내연 기관 구동 차량을 대체하고, 이산화탄소 및 대기 오염 물질 배출을 효과적으로 줄이며, 철도 산업의 녹색 업그레이드를 촉진한다.

ART 2.0: 에코 혁신과 동양적 우아함의 조화로운 융합

CRRC의 엔지니어인 샤오 레이(Xiao Lei) 박사는 "'그린 피콕(Green Peacock)' 색상으로 단장한 ART 2.0은 번영과 희망을 상징하는 생생한 에메랄드와 골드 모티브가 특징"이라며 "친환경 기술과 동양적 미학을 결합하여 놀라운 시각적 경험과 최고 수준의 성능을 모두 제공한다"고 말했다. 중저가 승객을 위해 설계된 ART는 트램과 도로 기반 차량의 장점을 결합하여 도시 교통의 필요에 맞게 조정되었다.

ART는 고무바퀴와 가상 트랙을 사용하여 선로와 전차선의 필요성을 없애고 획기적인 설계로 선로 건설 및 유지 관리 비용을 크게 절감했다.

샤오 레이 박사는 "ART 2.0은 고속 충전 리튬 배터리, 슈퍼 커패시터, 수소 에너지 및 오버헤드 전차선 시스템을 수용하여 다양한 운영 요구 사항에 맞게 여러 동력원을 수용한다"고 강조했다. 수소 연료를 사용하는 ART 2.0는 최대 주행 거리 500km를 자랑한다. 급속 충전 기능도 인상적이어서 단 5분 만에 20km의 주행거리를 추가할 수 있다.

ART 2.0은 독보적인 지능과 안전성을 선보이며 완전 자율 주행 기능을 개척한다. 핵심 시스템은 최고 기능 안전 수준인 SIL4에 도달하여 승객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 여행을 보장한다.

CRRC의 데이터에 따르면 중국은 9개의 ART 노선을 구축하여 총 1500만km 이상을 운행하고, 3500만 명 이상의 승객을 수용하며 탄소 배출량을 24500톤 이상 줄였다. 또한 ART 시스템은 아랍 에미리트와 말레이시아에도 배치되었다.

CRRC의 마윈솽(Ma Yunshuang) 사장은 "우리는 지속 가능한 기술 혁신에 의해 기반한 수많은 철도 운송 시스템 솔루션으로 전 세계에 힘을 실어주기 위해 최선을 다하고 있다"며 "우리의 비전은 CRRC 솔루션이 보편적으로 수용되는 글로벌 생태계를 육성하는 것"이라고 강조했다.

앞으로 CRRC는 철도 운송 장비의 디지털화, 지능화 및 환경적으로 책임 있는 혁신을 주도함으로써 전 세계의 지속 가능한 발전을 앞당기는 데 전념할 예정이다. CRRC의 목표는 보다 지능적이고 편리하며 편안한 교통 옵션을 제공하여 전 세계 승객의 여행 경험을 향상시키는 것이다.



CRRC Launches the CINOVA H2 New Energy Intelligent Intercity Train at InnoTrans 2024.