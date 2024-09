두바이 케어스(Dubai Cares), '교육의 재정립(Rewiring Education): 기후-교육 연계' 보고서 발표

두바이, 아랍에미리트, 2024년 9월 25일 /PRNewswire/ -- 두바이 케어스는 교육과 기후 행동의 통합을 지지하는 "교육의 재정립: 기후-교육 연계"라는 최신 보고서를 제79차 유엔총회(UNGA) 주간에 발표했다. 이 보고서는 교육 및 기후 이해관계자들의 인사이트를 수집하여 COP28 UAE에서 열린 리와이어드 서밋(RewirEd Summit) 2023에서 행한 2년간의 자문과 토론의 결과물이다.

H.E. Dr. Tariq Al Gurg, CEO and Vice-Chairman of Dubai Cares speaking at RewirEd Summit 2023