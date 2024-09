전 세계 디지털 헬스 분야의 리더들이 HIMSS24 APAC 컨퍼런스 참가를 위해 서울로 집결

서울, 한국, 2024년 9월 24일 /PRNewswire/ -- 아시아태평양 지역에서 가장 영향력 있는 디지털 헬스 컨퍼런스 중 하나인 2024 HIMSS 아시아태평양(APAC) 헬스 컨퍼런스 & 전시회가 대한민국 서울에서 처음으로 개최된다. 이 컨퍼런스는 10월 1일부터 4일까지 코엑스 컨벤션 센터에서 열린다.

HIMSS24 APAC 컨퍼런스에는 전 세계 의료 전문가와 혁신가들이 한자리에 모여 의료의 미래를 만들어 가는 데 도움이 될 아이디어와 정보에 대해 협력하고 이를 교환할 예정이다.

이 컨퍼런스는 참가자들이 세계적으로 유명한 전문가들의 의견을 듣고, 최고의 헬스케어 업체 경영자 및 전문직 종사자들과 교류하며, 인공 지능, 사이버 보안, 상호 운용성, 데이터 분석과 같은 중요한 과제들에 대처하는 첨단의 발전 내용과 기술들에 대해 배울 수 있는 특별한 기회를 제공한다.

한국 최대의 전시기업인 메쎄이상과 협력하여 개최되는 HIMSS24 APAC 컨퍼런스에서는 비전 기조 연설, 인터랙티브 시연과 첨단 보건 기술 관련 주제들을 조명하고 지식을 업그레이드하며 혁신을 촉진하는 디지털 헬스 기술 전시회가 열린다.

HIMSS APAC 컨퍼런스 참가자들은 대한병원협회와의 파트너십을 통해 한국 최대 규모의 헬스케어 전시회인 K-호스피탈 + 헬스테크 페어에 무료 입장할 수 있다.

인공 지능, 스마트 병원, 사이버 보안, 혁신에 관한 HIMSS24 APAC의 네 가지 학습 트랙에 맞춰 진행되는 세션들에는 노변 담화, 실제 사례 연구, 시연 등이 포함된다. 참석자들은 HIMSS24 APAC 독자적으로 한국 최고의 병원들을 방문하는 가이드 투어를 통해 전 세계 의료의 미래를 만드는 첨단 의료 시스템과 관리 실무도 경험할 수 있다.

HIMSS APAC 컨퍼런스는 2024년 5월 17일 HIMSS, 대한병원협회(KHA), 한국보건의료정보원(KHIS)이 체결한 양해각서에 따라 열리는 것이다.

HIMSS(Healthcare Information and Management Systems Society(보건의료 정보 관리 시스템 협회))는 정보와 기술의 힘을 통해 전 세계 보건 생태계를 개혁하기 위해 노력하는 전 세계 자문, 사고 리더이자 회원 기반 협회이다. 임무 중심 비영리 단체인 HIMSS는 보건 혁신, 공공 정책, 인력 개발, 연구와 디지털 헬스 혁신에 대한 자신만의 깊이와 광범위한 전문 지식을 제공하여 전 세계 보건 생태계의 리더, 이해 관계자, 인플루언서들에게 베스트 프랙티스들에 관해 조언한다.

HIMSS24 APAC에 참가 등록하거나 상세 정보를 입수하고 싶을 경우 여기를 클릭하기 바란다.

이 컨퍼런스 참가를 희망하는 저널리스트들은 HIMSS에 연락하여 무료 입장 프레스카드를 받기 바란다.

연락처:

Albe Zakes

HIMSS 홍보 담당 디렉터

이메일: albe.zakes@himss.org

전화: +1.267.221.4800

Sukhjit Singh

HIMSS APAC 선임 디렉터

이메일: Sukhjit.Singh@himss.org

전화: 65.6664.1187

