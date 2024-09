손태진, 서울서 데뷔 첫 전국 투어 'The Showcase' 포문…11월 9~10일

서울 시작으로 첫 전국 투어

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]가수 손태진이 서울에서 데뷔 첫 전국 투어의 포문을 연다.

손태진은 오는 11월 9~10일 양일간 서울 경희대학교 평화의 전당에서 '2024 손태진 단독 콘서트 'The Showcase' 전국투어(이하 'The Showcase')를 개최한다.

'The Showcase'는 손태진이 데뷔 후 처음으로 진행하는 전국 투어다. 오렌지 불빛 아래 펼쳐지는 음악의 향연을 예고, 밝은 태양을 닮은 손태진의 뜨거운 열정과 다채로운 장르를 넘나드는 마법 같은 시간들이 어우러진 환상적인 음악 세계로 팬들을 초대한다.

손태진은 그간 '불타는 트롯맨' 콘서트, 단독 팬미팅 'YOU MAKE ME SHINE' 등 수많은 공연들을 매진시키며 막강한 티켓 파워를 증명한 만큼 이번 'The Showcase'를 향한 팬들의 관심도 뜨겁다.

손태진은 최근 본업인 음악 활동을 비롯해 다방면에서 활약하고 있다. 특히, 지난 7일 발매한 조항조의 특전곡 '백야'는 국내 주요 음원 사이트 벅스 실시간 차트에서 1위를 기록하며 많은 사랑을 받고 있다. 손태진은 또한 JTBC '팬텀싱어'에 이어 MBN '불타는 트롯맨'에서 연이어 우승 트로피를 차지하는가 하면, KBS2 '불후의 명곡'에서 2024년 최다 우승자다운 저력을 입증, 명실상부 '우승 콜렉터'로 등극했다.

뿐만 아니라 손태진은 국내 유명 패션 매거진 '우먼센스'의 첫 남성 커버 모델로 선정되며 높은 화제성을 입증한 데 이어 MBC 표준FM '손태진의 트로트라디오' DJ로서 탁월한 진행 능력을 뽐내고 있다. 지난 21일에는 서울 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 '불타는 트롯맨' TOP 7 엔딩 콘서트 '약속 : You and I'를 성황리에 마무리하며 유종의 미를 거둔 바 있다.

한편, 손태진의 데뷔 첫 전국 투어 'The Showcase'의 서울 공연은 오는 11월 9~10일 서울 경희대학교 평화의 전당에서 열린다.

