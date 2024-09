Xinhua Silk Road: CEIS, 시안의 발전 상황을 보여주는 보고서 공개

-- 중국-유럽간 국제화물열차 서비스 발전 노하우 담겨

베이징 2024년 9월 24일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 신화통신이 운영하는 경제 정보 제공 기관인 중국경제정보서비스(CEIS)가 9월 20일 지난 10년간 시안시가 일대일로 건설에 기여하기 위해 현지 '중국-유럽간 국제화물열차(China-Europe Railway Express•中欧班列)' 서비스를 강화한 방법을 집대성한 보고서를 발표했다.

'중국-유럽간 국제화물열차(시안) 글로벌 파트너 콘퍼런스(China-Europe Railway Express (Xi'an) Global Partners Conference)'에서 처음 공개된 이 보고서는 중국 북서부 도시 시안이 지난 10년간 운영해온 중국-유럽간 국제화물열차 서비스는 물론 세부 지표를 통해 확인할 수 있는 관련 발전 상황을 총체적으로 보여준다.

보고서에 따르면 2013년부터 2023년까지 중국-유럽간 국제화물열차 집결 센터이자 물류 허브 역할을 하는 '시안 중국-유럽간 국제화물열차 조립 센터(Xi'an China-Europe Railway Express Assembly Center, 이하 '시안 조립 센터')'는 시작 단계와 빠른 성장 단계를 거쳐 속도 조절 단계에 접어든 가운데 관련 화물열차 운행은 여전히 중국 내 동종 업체 중 높은 순위를 차지하고 있는 중이다.

2016년에만 해도 화물을 동반한 귀국 운행 건수가 전체 중국-유럽간 국제화물열차 운행에서 차지하는 비중이 매우 적었지만 최근 3년 동안에는 이 비중이 약 45%로 이르는 모습을 자주 목격할 수 있다.

보고서는 ▲화물 열차 서비스 운행에서 컨테이너 적재 화물 비율 ▲서비스 효율성 ▲상품 카테고리 ▲서비스 지역 ▲총 수출입 금액 등을 알려주는 다른 지표도 실제 상황을 재현하기 위해 통합했다.



Photo shows the train trips for China-Europe Railway Express (Xi'an) in 2013-2023.