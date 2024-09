2024 중국•가오베이뎬 국제 창호 박람회 개막

중국 가오베이뎬, 2024년 9월 23일 /PRNewswire/ -- 9월 20일, 2024 중국•가오베이뎬 국제 창호 박람회와 2024 중국•가오베이뎬 국제 녹색 및 건강한 건축 회의가 함께 개막되었습니다. 이 중요한 행사에는 50개 이상의 국가 및 지역에서 온 1,000개 이상의 전시업체를 포함하여 전문가, 학자, 업계 리더 등 20,000명 이상의 참가자가 참석했으며, 허베이성 가오베이뎬 시에서 녹색 및 건강한 건축을 주제로 한 권위 있는 국제 행사에 참가하였습니다.

Experts, scholars, industry leaders and more than 1,000 exhibitors from over 50 countries and regions attend the 2024 China·Gaobeidian International Windoor Festival